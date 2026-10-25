В UFC выдали Яну слишком большие шорты на бой с Двалишвили

Российский боец Петр Ян рассказал о проблемах с экипировкой после боя с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей. 33-летний боец защитил пояс в легчайшем весе.

«Шорты неплохие, я хотел, чтобы там флаг был, но с резинкой борщанули. Я боялся, что потеряются на повороте где-нибудь», — цитирует Яна Telegram-канал «Ночь в клетке».

В профессиональных ММА у Яна 21 победа при 5 поражениях.

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