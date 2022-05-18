Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:27

Нурмагомедов: «Если дос Сантос победит, хочу сделать его бой с Федором»

Нурмагомедов заявил, что хочет организовать бой дос Сантоса против Федора Емельяненко
Читать «СЭ» в

Глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал бой Джуниора дос Сантоса против Йоргана де Кастро на пресс-конференции перед турниром под эгидой организации.

«Если Джуниор дос Сантос победит, я хочу сделать ему бой против Федора Емельяненко. Собираюсь обсудить это со Скоттом Кокером», — цитирует Нурмагомедова журналист Дэнни Сегура в своем Twitter.

Бразилец дос Сантос встретится с кабовердианцем Йорганом де Кастро. Бой стостоится в ночь на 21 мая на турнире Eagle FC 47.

Федор Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов
ММА
1
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
Малкин попрощается с «Питтсбургом», а Радулова выкинут из Северной Америки? Топ-5 россиян в НХЛ, у которых заканчиваются контракты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энтони Смит рассказал, почему Чарльз Оливейра проиграет Исламу Махачеву
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости