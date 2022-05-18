Нурмагомедов: «Если дос Сантос победит, хочу сделать его бой с Федором»

Нурмагомедов заявил, что хочет организовать бой дос Сантоса против Федора Емельяненко

Глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал бой Джуниора дос Сантоса против Йоргана де Кастро на пресс-конференции перед турниром под эгидой организации.

«Если Джуниор дос Сантос победит, я хочу сделать ему бой против Федора Емельяненко. Собираюсь обсудить это со Скоттом Кокером», — цитирует Нурмагомедова журналист Дэнни Сегура в своем Twitter.

Бразилец дос Сантос встретится с кабовердианцем Йорганом де Кастро. Бой стостоится в ночь на 21 мая на турнире Eagle FC 47.