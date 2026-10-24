Волкановски победил Евлоева в бою за пояс UFC в полулегком весе — онлайн из Абу-Даби

Волкановски победил Евлоева техническим нокаутом во втором раунде

Евлоев достал правым прямым и поставил сопернику сечку под глазом. В середине раунда россиянин совершил неудачную попытку прохода в ноги и сам оказался на спине, встав на ноги лишь спустя минуту.

Уже в стойке Волкановски провел правый боковой и хорошо попал в ухо Мовсару. Аналогичный удар получился спустя минуту.

Концовка раунда тоже ушла в копилку чемпиона — почувствовал преимущество и буквально забил Евлоева. Судья не увидел ответа от россиянина и остановил бой.