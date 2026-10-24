Live
Сегодня, 00:05
Волкановски победил Евлоева в бою за пояс UFC в полулегком весе — онлайн из Абу-Даби
Мовсар Евлоев проиграл Алексу Волкановски в бою за титул UFC.
Мовсар Евлоев провел бой с Алексом Волкановски в главном событии UFC 333 вечером, 24 октября. Непобежденный ранее россиянин впервые претендовал на пояс чемпиона в полулегком весе.
Волкановски победил Евлоева техническим нокаутом во втором раунде
Евлоев достал правым прямым и поставил сопернику сечку под глазом. В середине раунда россиянин совершил неудачную попытку прохода в ноги и сам оказался на спине, встав на ноги лишь спустя минуту.
Уже в стойке Волкановски провел правый боковой и хорошо попал в ухо Мовсару. Аналогичный удар получился спустя минуту.
Концовка раунда тоже ушла в копилку чемпиона — почувствовал преимущество и буквально забил Евлоева. Судья не увидел ответа от россиянина и остановил бой.
Первый раунд завершился. Не особо торопил события Евлоев, спокойно работал вторым номером. Больше активничал чемпион. Волкановски сразу принялся работать из стойки.
В середине раунда Евлоев перевел чемпиона в партер, но сразу поднялся Волкановски. Далее был второй тейкдаун и снова встал Алекс, но на отходе получил дважды в челюсть. Евлоев физически сильнее соперника, и это заметно.
Бой Евлоева и Волкановски начался
Обменялись любезностями бойцы. Поехали! Первый раунд.
Впереди главный бой UFC 333 — Мовсар Евлоев попытается завоеват титул чемпиона в полулегком весе в бою с Алексом Волкановски.
Ян победил Двалишвили в третьем бою и защитил чемпионский пояс
После пяти раундов судьи насчитали — 48:47, 48:47, 48:47.
Ян одержал 21-ю победу при 5 поражениях. У Двалишвили — 21 победа и 6 поражений.
Немков надеется на победу Евлоева над Волкановски: «Поединок будет тяжелым»
Российский боец PFL Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка россиянина Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.
«Поединок будет тяжелый для Мовсара, Волкановски — боец высокого уровня. У австралийца хорошие ударная и борцовская техники, защита от тейкдаунов. Очень вязкое противостояние прогнозирую, которое продлится все пять раундов. Хотелось бы, конечно, чтобы выиграл Мовсар. Но фаворита в этом бою нет, все решат судьи», — сказал Немков «СЭ».
Кавана нокаутировал Темирова в первом раунде
Бой завершился после точного апперкота и добивания от англичанина, несмотря на то, что бой вел именно Темиров.
11-я победа при двух поражениях у Лонэ Каваны. Рамазан Темиров потерпел первое поражение в UFC, его рекорд 20-4.
Волков победил Куниева единогласным решением судей
После трех раундов судьи насчитали 29:28, 30:27, 30:27.
Волков в 38-й день рождения одержал 41-ю победу при 11 поражениях. У Куниева — 14 побед и 4 поражения.
Тренер Волкановски сравнил чемпиона UFC с Жоржем Сен-Пьером
Тренер Александра Волкановски Юджин Бареман сравнил своего подопечного с бывшим чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером.
«Для меня он — версия Сен-Пьера нашего поколения», — сказал Бареман. Тренер отметил универсальность Волкановски: тот умеет действовать с дальней дистанции, работать первым номером, бороться и защищаться от переводов.
Пико нокаутировал Кейта в первом раунде
Аарон Пико был крайне универсален в первые минуты боя — сначала эффективно заборол соперника, а затем нанес разящий удар справа.
Тренер Волкановски: «Алекс победит Евлоева нокаутом в 3-м раунде»
Главный тренер чемпиона UFC Алекса Волкановски Джо Лопес поделился ожиданиями от поединка австралийца против Мовсара Евлоева.
— Конечно, Волкановски победит, — сказал Лопес «СЭ». — Думаю, скорее всего, техническим нокаутом в третьем раунде.
— Считаете ли вы Евлоева самым сложным соперником для Волкановски в полулегком весе?
— На данный момент — да. Он главный претендент и заслужил титульный бой. Думаю, этот шанс ему должны были дать раньше. Но теперь он его получил, и нас ждет отличный поединок.
Гаджиев считает Волкановски фаворитом в бою с Евлоевым: «У Александра колоссальный опыт в больших поединках»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя российского бойца Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.
«Волкановски — фаворит в силу колоссального опыта. Мовсар — сбалансированный спортсмен, который не испытывал горечи поражений. Евлоев хорошо борется, работает в стойке. Да, есть претензии, что нет финиша, но в любом случае за его плечами огромная работа. У Мовсара есть много предпосылок для победы. Но проблема Мовсара в том, что нет опыта больших боев. У Волкановски колоссальный опыт таких больших вечеров. Это парень, который провел огромное количество титульных поединков. Это делает его фаворитом для меня. Мовсар помоложе. Вот и выясним, что окажется сильнее: молодость или опыт», — сказал Гаджиев «СЭ».
Мурзаканов проиграл Рейесу техническим нокаутом
В первом раунде завершился бой. Азамат пропустил удар ногой в голову и был добит.
Масвидаль объяснил, за счет чего Евлоев может победить Волкановски на UFC 333
Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что борьба и выносливость Мовсара Евлоева могут стать решающими в чемпионском поединке с Александром Волкановски.
Американец, тренировавшийся с россиянином в American Top Team, оценил его сильные стороны в программе Deep Waters.
«У Мовсара невероятная выносливость. Даже когда соперники поднимаются, им не удается спокойно от него оторваться», — цитирует Масвидаля MMA Junkie.
Крылов проиграл Яхьяеву техническим нокаутом
Бой завершился в первом раунде. После попыток удушающего у Абдул-Рахмана прошел неожиданный для Крылова удар коленом в голову.
Яхьяев одержал 11-ю победу в карьере и 4-ю подряд в UFC. У Крылова второе поражение подряд, его рекорд — 31-13.
Магомедов победил Роустона удушающим приемом в первом раунде
Абусупьян завершил бой уже в первом раунде — закинул руки за шею и удержал гильотину. Роустон пытался выбраться, но вскоре заснул. Яркая победа в Абу-Даби.
Рекорд Магомедова — 30-7-1. Юбилейная победа в карьере.
Волкановски пообещал не позволить Евлоеву навязать борьбу и рассчитывает на досрочную победу
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал, как намерен действовать против Мовсара Евлоева на UFC 333. Австралиец считает, что российскому претенденту не удастся долго удерживать его в партере.
В интервью подкасту Who The Fook Are These Guys чемпион заявил, что собирается заставить соперника проводить значительную часть боя в стойке. «Я не собираюсь просто ждать. Буду сам навязывать бой и думаю, что завершу его досрочно», — сказал Волкановски.
Нурулло Алиев уступил Гранту Доусону единогласным решением судей
После трех раундов американец выиграл на карточках судей 29:28, 29:28, 29:28. Алиева потерпел первое поражение в карьере, его рекорд теперь 12-1.
Евлоев допустил переход в легкий вес после завоевания титула UFC
Мовсар Евлоев не исключил перехода в легкую весовую категорию и возможного поединка с Илией Топурией.
Отвечая на вопрос о будущем, россиянин связал смену дивизиона с выполнением задач в нынешней категории: сначала ему необходимо завоевать пояс полулегкого веса, а затем провести несколько защит.
Спортсмен также рассказал, что ему становится сложнее сгонять вес, тогда как мышечная масса увеличивается, сообщает издание Crystalsport.
Чопуров уступил Тикнессу раздельным решением судей
Бой завершился со счетом 29:28, 28:29, 29:28 в пользу австралийца. 24-летний россиянин проиграл впервые в карьере при 11 победах.
Абубакар Вагаев победил Джейкоба Малкуна единогласным решением судей
После трех раундов судьи отдали победу россиянину — 29:28, 29:28, 29:28.
27-я победа на счету Вагаева при 4 поражениях.
Сантос одолел Оки единогласным решением судей
После проигранного первого раунда Даниэл Сантос выиграл у Боланджи Оки два следующих. Счет на карточках судей — 29:28, 29:28, 29:28.
15-я победа бразильца.
Мовсар Евлоев проделал, кажется, максимально длинный путь к титульному бою — 10 поединков и все закончились решением судей.
Стил победил Гуньона техническим нокаутом в первом раунде
Бой завершился после хорошего и плотного попадания Коди Стила в область за ухом оппонента. Ноа Гуньон рухнул на настил и был добит.
Первый бой турнира дошел до решения судей — бразильянка Ясмин Лусиндо победила соотечественницу Николь Кальяри единогласным решением судей. После трех раундов счет — 30:27, 30:27, 30:27.
Вторая победа подряд для Лусиндо.
Волкановски объяснил, как изменил тренировочный процесс к 38 годам
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал об изменениях в подготовке к поединкам по мере взросления.
В беседе с ESPN чемпион также отделил оценку своего нынешнего физического состояния от прогноза на предстоящий поединок.
«Я не заблуждаюсь, утверждая, будто сейчас, в 38 лет, нахожусь в лучшей форме за всю карьеру. Я уже не на пике», — подчеркнул австралиец.
Хабиб Нурмагомедов обратился к Евлоеву перед титульным боем с Волкановски: «Только вперед, брат»
Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу Мовсару Евлоеву перед его поединком за титул с австралийцем Александром Волкановски.
Бой Евлоева и Волкановски станет главным событием турнира UFC 333, который пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Очень надеюсь, что этот человек завтра обрадует. Холодная голова и только вперед, брат», — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Прохазка считает, что Волкановски победит Евлоева на UFC 333
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка поделился ожиданиями от боя Александра Волкановски и Мовсара Евлоева.
«Я фанат Алекса, поэтому верю, что он победит в первом раунде техническим нокаутом или по решению судей», — сказал Прохазка в видео в соцсети.
Евлоев допустил переход в легкий вес после завоевания титула UFC
Мовсар Евлоев не исключил перехода в легкую весовую категорию и возможного поединка с Илией Топурией.
Отвечая на вопрос о будущем, россиянин связал смену дивизиона с выполнением задач в нынешней категории: сначала ему необходимо завоевать пояс полулегкого веса, а затем провести несколько защит.
Спортсмен также рассказал, что ему становится сложнее сгонять вес, тогда как мышечная масса увеличивается, сообщает издание Crystalsport.
Тренер Волкановски сравнил чемпиона UFC с Жоржем Сен-Пьером
Тренер Александра Волкановски Юджин Бареман сравнил своего подопечного с бывшим чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером.
В интервью каналу She Loves The Gloves специалист объяснил, что австралиец добился высочайшего уровня за счет дисциплины, постоянной работы и способности подстраиваться под соперников, а не только благодаря природным данным, сообщает MMA Fighting.
«Для меня он — версия Сен-Пьера нашего поколения», — сказал Бареман. Тренер отметил универсальность Волкановски: тот умеет действовать с дальней дистанции, работать первым номером, бороться и защищаться от переводов.
Что будет в отдельной перекличке «СЭ»
В этой трансляции будем следить за событиями непосредственно вокруг боя Волкановски — Евлоев: последними новостями перед выходом, началом поединка, ключевыми эпизодами раундов, судейскими оценками и итоговым результатом. Об остальных боях, взвешивании и главных событиях вечера можно читать в общей перекличке турнира.
Во сколько начало UFC 333 и где следить за боем
Ранние предварительные поединки начнутся в 17.00 мск, прелимы — в 19.00, основной кард — в 21.00. Встреча Волкановски — Евлоев завершит турнир, но точное время выхода бойцов заранее неизвестно: оно зависит от продолжительности предыдущих встреч.
В соглавном событии пройдет третий титульный бой Петра Яна и Мераба Двалишвили. В основном карде также значатся Александр Волков — Ризван Куниев, Лонэ Кавана — Рамазан Темиров и Аарон Пико — Лосен Кейта. В России эфир UFC 333 анонсирован на «Матч ТВ», «Матч! Боец» и UFC Fight Pass.
Вес бойцов и последние приготовления
На официальном взвешивании в пятницу, 23 октября, Евлоев показал 65,77 кг, Волкановски — 65,54 кг. Оба выполнили условия для чемпионского поединка. Накануне спортсмены провели заключительную дуэль взглядов, после чего внимание переключилось на восстановление перед выходом в октагон.
Чем интересен бой Волкановски — Евлоев
Одна из главных интриг — противостояние борьбы Евлоева и универсальной техники Волкановски. Россиянин умеет последовательно проводить тейкдауны, навязывать давление у сетки и выигрывать эпизоды за счет контроля. Австралиец известен работой ногами, плотной защитой от переводов и умением менять план в зависимости от развития боя. Важное значение может иметь то, кто будет диктовать темп в чемпионских раундах.
Противники подходят к встрече с разным опытом пятираундовых титульных поединков. Для Евлоева это первый такой экзамен в UFC; Волкановски давно выступает в статусе участника чемпионских боев. Возможный исход важен для всей верхушки полулегкого дивизиона — на кону не только пояс, но и направление будущей титульной гонки.
Ставка — чемпионский пояс в полулегком весе
24 октября 2026 года UFC 333 пройдет на арене Etihad Arena на острове Яс в Абу-Даби. Австралиец Волкановски выйдет защищать пояс в весовой категории до 65,8 кг, а Евлоев попытается впервые стать чемпионом крупнейшего ММА-промоушена. Поединок рассчитан на пять раундов по пять минут.
32-летний россиянин подходит к титульному шансу с идеальным профессиональным рекордом — 20 побед при нуле поражений. В UFC Евлоев выступает с 2019 года и выиграл все десять встреч, каждую — решением судей. В числе побежденных соперников — Диего Лопес, Арнольд Аллен, Алджамейн Стерлинг и Лерон Мерфи. В этот раз ему предстоит не просто сохранить серию, а победить действующего чемпиона в пятираундовом бою.
Волкановски, которому 38 лет, имеет рекорд 28 побед и четыре поражения. Он впервые завоевал пояс полулегкого дивизиона в декабре 2019 года, затем потерял его в феврале 2024-го после поражения от Илии Топурии. В апреле 2025-го австралиец снова стал чемпионом, победив Диего Лопеса, а в январе 2026 года выиграл у него повторно.
Евлоев идет за первым поясом UFC. Бой с Волкановски — онлайн из Абу-Даби
Мовсар Евлоев впервые сразится за титул UFC. Против непобежденного россиянина — опытный чемпион Александр Волкановски. Следим за главным боем UFC 333 в Абу-Даби.