Бокс/ММА
UFC
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Live
Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев: UFC 333, прямая онлайн-трансляция, где смотреть эфир, результат боя 24 октября 2026

Live

Сегодня, 00:05

Волкановски победил Евлоева в бою за пояс UFC в полулегком весе — онлайн из Абу-Даби

Мовсар Евлоев проиграл Алексу Волкановски в бою за титул UFC.

Новое Ранее
1 м.
0:10

Мовсар Евлоев провел бой с Алексом Волкановски в главном событии UFC 333 вечером, 24 октября. Непобежденный ранее россиянин впервые претендовал на пояс чемпиона в полулегком весе.

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

0:07

Волкановски победил Евлоева техническим нокаутом во втором раунде

Евлоев достал правым прямым и поставил сопернику сечку под глазом. В середине раунда россиянин совершил неудачную попытку прохода в ноги и сам оказался на спине, встав на ноги лишь спустя минуту.

Уже в стойке Волкановски провел правый боковой и хорошо попал в ухо Мовсару. Аналогичный удар получился спустя минуту.

Концовка раунда тоже ушла в копилку чемпиона — почувствовал преимущество и буквально забил Евлоева. Судья не увидел ответа от россиянина и остановил бой.

0:01

Первый раунд завершился. Не особо торопил события Евлоев, спокойно работал вторым номером. Больше активничал чемпион. Волкановски сразу принялся работать из стойки.

В середине раунда Евлоев перевел чемпиона в партер, но сразу поднялся Волкановски. Далее был второй тейкдаун и снова встал Алекс, но на отходе получил дважды в челюсть. Евлоев физически сильнее соперника, и это заметно.

24 октября, 23:56

Бой Евлоева и Волкановски начался

Обменялись любезностями бойцы. Поехали! Первый раунд.

24 октября, 23:48

Алекс Волкановски выходит в октагон — навеселе, пританцовывая.

24 октября, 23:46

Мовсар Евлоев первым появляется в октагоне. Спокоен россиянин.

24 октября, 23:40

Впереди главный бой UFC 333 — Мовсар Евлоев попытается завоеват титул чемпиона в полулегком весе в бою с Алексом Волкановски.

24 октября, 23:30

Ян победил Двалишвили в третьем бою и защитил чемпионский пояс

После пяти раундов судьи насчитали — 48:47, 48:47, 48:47.

Ян одержал 21-ю победу при 5 поражениях. У Двалишвили — 21 победа и 6 поражений.

24 октября, 22:53

Немков надеется на победу Евлоева над Волкановски: «Поединок будет тяжелым»

Российский боец PFL Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка россиянина Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.

«Поединок будет тяжелый для Мовсара, Волкановски — боец высокого уровня. У австралийца хорошие ударная и борцовская техники, защита от тейкдаунов. Очень вязкое противостояние прогнозирую, которое продлится все пять раундов. Хотелось бы, конечно, чтобы выиграл Мовсар. Но фаворита в этом бою нет, все решат судьи», — сказал Немков «СЭ».

24 октября, 22:32

Кавана нокаутировал Темирова в первом раунде

Бой завершился после точного апперкота и добивания от англичанина, несмотря на то, что бой вел именно Темиров.

11-я победа при двух поражениях у Лонэ Каваны. Рамазан Темиров потерпел первое поражение в UFC, его рекорд 20-4.

24 октября, 22:09

Волков победил Куниева единогласным решением судей

После трех раундов судьи насчитали 29:28, 30:27, 30:27.

Волков в 38-й день рождения одержал 41-ю победу при 11 поражениях. У Куниева — 14 побед и 4 поражения.

24 октября, 21:53

Тренер Волкановски сравнил чемпиона UFC с Жоржем Сен-Пьером

Тренер Александра Волкановски Юджин Бареман сравнил своего подопечного с бывшим чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером.

«Для меня он — версия Сен-Пьера нашего поколения», — сказал Бареман. Тренер отметил универсальность Волкановски: тот умеет действовать с дальней дистанции, работать первым номером, бороться и защищаться от переводов.

24 октября, 21:29

Пико нокаутировал Кейта в первом раунде

Аарон Пико был крайне универсален в первые минуты боя — сначала эффективно заборол соперника, а затем нанес разящий удар справа.

24 октября, 21:18

Тренер Волкановски: «Алекс победит Евлоева нокаутом в 3-м раунде»

Главный тренер чемпиона UFC Алекса Волкановски Джо Лопес поделился ожиданиями от поединка австралийца против Мовсара Евлоева.

— Конечно, Волкановски победит, — сказал Лопес «СЭ». — Думаю, скорее всего, техническим нокаутом в третьем раунде.

— Считаете ли вы Евлоева самым сложным соперником для Волкановски в полулегком весе?

— На данный момент — да. Он главный претендент и заслужил титульный бой. Думаю, этот шанс ему должны были дать раньше. Но теперь он его получил, и нас ждет отличный поединок.

24 октября, 20:59

Гаджиев считает Волкановски фаворитом в бою с Евлоевым: «У Александра колоссальный опыт в больших поединках»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя российского бойца Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.

«Волкановски — фаворит в силу колоссального опыта. Мовсар — сбалансированный спортсмен, который не испытывал горечи поражений. Евлоев хорошо борется, работает в стойке. Да, есть претензии, что нет финиша, но в любом случае за его плечами огромная работа. У Мовсара есть много предпосылок для победы. Но проблема Мовсара в том, что нет опыта больших боев. У Волкановски колоссальный опыт таких больших вечеров. Это парень, который провел огромное количество титульных поединков. Это делает его фаворитом для меня. Мовсар помоложе. Вот и выясним, что окажется сильнее: молодость или опыт», — сказал Гаджиев «СЭ».

24 октября, 20:45

Мурзаканов проиграл Рейесу техническим нокаутом

В первом раунде завершился бой. Азамат пропустил удар ногой в голову и был добит.

24 октября, 20:21

Масвидаль объяснил, за счет чего Евлоев может победить Волкановски на UFC 333

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что борьба и выносливость Мовсара Евлоева могут стать решающими в чемпионском поединке с Александром Волкановски.

Американец, тренировавшийся с россиянином в American Top Team, оценил его сильные стороны в программе Deep Waters.

«У Мовсара невероятная выносливость. Даже когда соперники поднимаются, им не удается спокойно от него оторваться», — цитирует Масвидаля MMA Junkie.

24 октября, 20:20

Крылов проиграл Яхьяеву техническим нокаутом

Бой завершился в первом раунде. После попыток удушающего у Абдул-Рахмана прошел неожиданный для Крылова удар коленом в голову.

Яхьяев одержал 11-ю победу в карьере и 4-ю подряд в UFC. У Крылова второе поражение подряд, его рекорд — 31-13.

24 октября, 20:00

Магомедов победил Роустона удушающим приемом в первом раунде

Абусупьян завершил бой уже в первом раунде — закинул руки за шею и удержал гильотину. Роустон пытался выбраться, но вскоре заснул. Яркая победа в Абу-Даби.

Рекорд Магомедова — 30-7-1. Юбилейная победа в карьере.

24 октября, 19:50

Волкановски пообещал не позволить Евлоеву навязать борьбу и рассчитывает на досрочную победу

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал, как намерен действовать против Мовсара Евлоева на UFC 333. Австралиец считает, что российскому претенденту не удастся долго удерживать его в партере.

В интервью подкасту Who The Fook Are These Guys чемпион заявил, что собирается заставить соперника проводить значительную часть боя в стойке. «Я не собираюсь просто ждать. Буду сам навязывать бой и думаю, что завершу его досрочно», — сказал Волкановски.

24 октября, 19:42

Нурулло Алиев уступил Гранту Доусону единогласным решением судей

После трех раундов американец выиграл на карточках судей 29:28, 29:28, 29:28. Алиева потерпел первое поражение в карьере, его рекорд теперь 12-1.

24 октября, 19:25

Евлоев допустил переход в легкий вес после завоевания титула UFC

Мовсар Евлоев не исключил перехода в легкую весовую категорию и возможного поединка с Илией Топурией.

Отвечая на вопрос о будущем, россиянин связал смену дивизиона с выполнением задач в нынешней категории: сначала ему необходимо завоевать пояс полулегкого веса, а затем провести несколько защит.

Спортсмен также рассказал, что ему становится сложнее сгонять вес, тогда как мышечная масса увеличивается, сообщает издание Crystalsport.

24 октября, 19:10

Чопуров уступил Тикнессу раздельным решением судей

Бой завершился со счетом 29:28, 28:29, 29:28 в пользу австралийца. 24-летний россиянин проиграл впервые в карьере при 11 победах.

24 октября, 18:39

Абубакар Вагаев победил Джейкоба Малкуна единогласным решением судей

После трех раундов судьи отдали победу россиянину — 29:28, 29:28, 29:28.

27-я победа на счету Вагаева при 4 поражениях.

24 октября, 18:12

Сантос одолел Оки единогласным решением судей

После проигранного первого раунда Даниэл Сантос выиграл у Боланджи Оки два следующих. Счет на карточках судей — 29:28, 29:28, 29:28.

15-я победа бразильца.

24 октября, 17:55

Мовсар Евлоев проделал, кажется, максимально длинный путь к титульному бою — 10 поединков и все закончились решением судей.

24 октября, 17:40

Стил победил Гуньона техническим нокаутом в первом раунде

Бой завершился после хорошего и плотного попадания Коди Стила в область за ухом оппонента. Ноа Гуньон рухнул на настил и был добит.

24 октября, 17:27

Первый бой турнира дошел до решения судей — бразильянка Ясмин Лусиндо победила соотечественницу Николь Кальяри единогласным решением судей. После трех раундов счет — 30:27, 30:27, 30:27.

Вторая победа подряд для Лусиндо.

24 октября, 17:02

Турнир UFC 333 в Абу-Даби начался

Поехали!

24 октября, 16:08

Волкановски объяснил, как изменил тренировочный процесс к 38 годам

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал об изменениях в подготовке к поединкам по мере взросления.

В беседе с ESPN чемпион также отделил оценку своего нынешнего физического состояния от прогноза на предстоящий поединок.

«Я не заблуждаюсь, утверждая, будто сейчас, в 38 лет, нахожусь в лучшей форме за всю карьеру. Я уже не на пике», — подчеркнул австралиец.

24 октября, 15:39

Хабиб Нурмагомедов обратился к Евлоеву перед титульным боем с Волкановски: «Только вперед, брат»

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу Мовсару Евлоеву перед его поединком за титул с австралийцем Александром Волкановски.

Бой Евлоева и Волкановски станет главным событием турнира UFC 333, который пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Очень надеюсь, что этот человек завтра обрадует. Холодная голова и только вперед, брат», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

24 октября, 15:06

Прохазка считает, что Волкановски победит Евлоева на UFC 333

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка поделился ожиданиями от боя Александра Волкановски и Мовсара Евлоева.

«Я фанат Алекса, поэтому верю, что он победит в первом раунде техническим нокаутом или по решению судей», — сказал Прохазка в видео в соцсети.

24 октября, 14:37

Евлоев допустил переход в легкий вес после завоевания титула UFC

Мовсар Евлоев не исключил перехода в легкую весовую категорию и возможного поединка с Илией Топурией.

Отвечая на вопрос о будущем, россиянин связал смену дивизиона с выполнением задач в нынешней категории: сначала ему необходимо завоевать пояс полулегкого веса, а затем провести несколько защит.

Спортсмен также рассказал, что ему становится сложнее сгонять вес, тогда как мышечная масса увеличивается, сообщает издание Crystalsport.

24 октября, 13:34

Тренер Волкановски сравнил чемпиона UFC с Жоржем Сен-Пьером

Тренер Александра Волкановски Юджин Бареман сравнил своего подопечного с бывшим чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером.

В интервью каналу She Loves The Gloves специалист объяснил, что австралиец добился высочайшего уровня за счет дисциплины, постоянной работы и способности подстраиваться под соперников, а не только благодаря природным данным, сообщает MMA Fighting.

«Для меня он — версия Сен-Пьера нашего поколения», — сказал Бареман. Тренер отметил универсальность Волкановски: тот умеет действовать с дальней дистанции, работать первым номером, бороться и защищаться от переводов.

24 октября, 11:40

Что будет в отдельной перекличке «СЭ»

В этой трансляции будем следить за событиями непосредственно вокруг боя Волкановски — Евлоев: последними новостями перед выходом, началом поединка, ключевыми эпизодами раундов, судейскими оценками и итоговым результатом. Об остальных боях, взвешивании и главных событиях вечера можно читать в общей перекличке турнира.

24 октября, 11:35

Во сколько начало UFC 333 и где следить за боем

Ранние предварительные поединки начнутся в 17.00 мск, прелимы — в 19.00, основной кард — в 21.00. Встреча Волкановски — Евлоев завершит турнир, но точное время выхода бойцов заранее неизвестно: оно зависит от продолжительности предыдущих встреч.

В соглавном событии пройдет третий титульный бой Петра Яна и Мераба Двалишвили. В основном карде также значатся Александр Волков — Ризван Куниев, Лонэ Кавана — Рамазан Темиров и Аарон Пико — Лосен Кейта. В России эфир UFC 333 анонсирован на «Матч ТВ», «Матч! Боец» и UFC Fight Pass.

24 октября, 11:30

Вес бойцов и последние приготовления

На официальном взвешивании в пятницу, 23 октября, Евлоев показал 65,77 кг, Волкановски — 65,54 кг. Оба выполнили условия для чемпионского поединка. Накануне спортсмены провели заключительную дуэль взглядов, после чего внимание переключилось на восстановление перед выходом в октагон.

24 октября, 11:25

Чем интересен бой Волкановски — Евлоев

Одна из главных интриг — противостояние борьбы Евлоева и универсальной техники Волкановски. Россиянин умеет последовательно проводить тейкдауны, навязывать давление у сетки и выигрывать эпизоды за счет контроля. Австралиец известен работой ногами, плотной защитой от переводов и умением менять план в зависимости от развития боя. Важное значение может иметь то, кто будет диктовать темп в чемпионских раундах.

Противники подходят к встрече с разным опытом пятираундовых титульных поединков. Для Евлоева это первый такой экзамен в UFC; Волкановски давно выступает в статусе участника чемпионских боев. Возможный исход важен для всей верхушки полулегкого дивизиона — на кону не только пояс, но и направление будущей титульной гонки.

24 октября, 11:20

Ставка — чемпионский пояс в полулегком весе

24 октября 2026 года UFC 333 пройдет на арене Etihad Arena на острове Яс в Абу-Даби. Австралиец Волкановски выйдет защищать пояс в весовой категории до 65,8 кг, а Евлоев попытается впервые стать чемпионом крупнейшего ММА-промоушена. Поединок рассчитан на пять раундов по пять минут.

32-летний россиянин подходит к титульному шансу с идеальным профессиональным рекордом — 20 побед при нуле поражений. В UFC Евлоев выступает с 2019 года и выиграл все десять встреч, каждую — решением судей. В числе побежденных соперников — Диего Лопес, Арнольд Аллен, Алджамейн Стерлинг и Лерон Мерфи. В этот раз ему предстоит не просто сохранить серию, а победить действующего чемпиона в пятираундовом бою.

Волкановски, которому 38 лет, имеет рекорд 28 побед и четыре поражения. Он впервые завоевал пояс полулегкого дивизиона в декабре 2019 года, затем потерял его в феврале 2024-го после поражения от Илии Топурии. В апреле 2025-го австралиец снова стал чемпионом, победив Диего Лопеса, а в январе 2026 года выиграл у него повторно.

24 октября, 11:10

Евлоев идет за первым поясом UFC. Бой с Волкановски — онлайн из Абу-Даби

Мовсар Евлоев впервые сразится за титул UFC. Против непобежденного россиянина — опытный чемпион Александр Волкановски. Следим за главным боем UFC 333 в Абу-Даби.

24 октября, 11:00

Мовсар Евлоев проведет первый в карьере титульный бой UFC. В главном событии UFC 333 в Абу-Даби непобежденный российский полулегковес встретится с действующим чемпионом Александром Волкановски. «Спорт-Экспресс» ведет отдельную текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Новости
RSS RSS
Все новости