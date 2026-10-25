Ян после боя с Двалишвили: «Всем огромное спасибо. Очень приятна такая поддержка»

Российский боец Петр Ян поблагодарил болельщиков за поддержку после боя с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Всем огромное спасибо. Очень приятна такая поддержка. Будьте здоровы, верьте в себя», — цитирует 33-летнего Яна ТАСС.

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

В профессиональных ММА у российского бойца 21 победа и 5 поражений.

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