Ян после боя с Двалишвили: «Всем огромное спасибо. Очень приятна такая поддержка»
Российский боец Петр Ян поблагодарил болельщиков за поддержку после боя с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Всем огромное спасибо. Очень приятна такая поддержка. Будьте здоровы, верьте в себя», — цитирует 33-летнего Яна ТАСС.
Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
В профессиональных ММА у российского бойца 21 победа и 5 поражений.
Источник: ТАСС
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