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Петр Ян после боя с Мерабом Двалишвили на UFC 333: «Всем огромное спасибо. Очень приятно. Такая поддержка»

Ян после боя с Двалишвили: «Всем огромное спасибо. Очень приятна такая поддержка»

Павел Лопатко

Российский боец Петр Ян поблагодарил болельщиков за поддержку после боя с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Всем огромное спасибо. Очень приятна такая поддержка. Будьте здоровы, верьте в себя», — цитирует 33-летнего Яна ТАСС.

Петр Ян.Выдающийся бой Петра Яна. Проиграл первые два раунда, а потом разобрал Двалишвили

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

В профессиональных ММА у российского бойца 21 победа и 5 поражений.

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Источник: ТАСС
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Петр Ян
UFC 333
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