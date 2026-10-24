Ян и Двалишвили пожали руки после боя на турнире UFC 333

Российский боец Петр Ян одержал победу над представителем Грузии Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333.

Их поединок в легчайшем весе стал соглавным событием вечера и завершился в пользу Яна единогласным решением судей.

После объявления результата и интервью в октагоне бойцы пожали друг другу руки и поговорили.

33-летний Ян одержал 21-ю победу при 5 поражениях в ММА. 35-летний Двалишвили потерпел 6-е поражение, на его счету 21 победа.

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