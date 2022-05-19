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Сегодня, 03:12

Чемпион UFC Гловер Тейшейра считает, что этот год может стать для него последним в ММА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра в подкасте Globo Mundo de Luta признался, что хотел бы завершить карьеру в ближайшие несколько месяцев. 42-летний бразилец будет защищать свой титул в главном бою турнира UFC 275.

По его словам, идеальным сценарием для бразильского бойца является успешная защита титула, а затем защита еще раз на ежегодном турнире UFC.

«В ноябре мне исполнится 43 года. Независимо от того, нахожусь ли я на вершине, являюсь ли я лучшим в мире или нет, хочу остановиться в этом году. Вероятно, это будет мой последний год. Я не хочу принимать это решение после боя, но это то, о чем думаю какое-то время», — признался Тейшейра.

Турнир UFC 275 пройдет 11 июня в Сингапуре. Соперником Тейшейры будет Иржи Прохазка.

ММА
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