Ян после защиты титула UFC: «Я — чемпион. Дайте хоть Кинг Конга, пусть только делает вес»

Российский боец Петр Ян отреагировал на победу над представителем Грузии Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ян выиграл единогласным решением судей и защитил пояс в легчайшем весе.

«Брат, я слушал свой угол, слушал тренера, он сказал: по раундам 2-2, забираешь 5-й раунд — забираем бой. Знаете, я часто медленно разгоняюсь, но тем самым я знал, что Мераб будет давать другой темп в этом бою, и мне нужно было потратить его силы. Мне очень приятна поддержка зрителей, которые собрались в этом зале. Я это очень ценю! Благодаря вам такие шоу организовываются. Что дальше? Брат, так как я являюсь чемпионом, я не выбираю соперников, я готов драться с любым, кого даст организация. Сонг Ядонг, Кинг Конг, пусть делает только вес и все!» — сказал россиянин в октагоне.

33-летний Ян одержал 21-ю победу при 5 поражениях в ММА. 35-летний Двалишвили потерпел 6-е поражение, на его счету 21 победа.

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