Двалишвили — о поражении от Яна: «Он был лучше, он победитель»

Представитель Грузии Мераб Двалишвили заявил, что россиянин Петр Ян выглядел лучше него в соглавном бою на UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Турнир прошел 24 октября. Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и защитил пояс в легчайшем весе.

«Единственный сюрприз сегодня — я сам. Я не люблю отмазок, но я могу выступить лучше. Поздравления Петру Яну и его семье, хороший бой, он побил меня сегодня. Он был лучше, он победитель», — сказал Двалишвили в октагоне.

35-летний Двалишвили потерпел шестое поражение в 27 поединках в ММА.

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