Евлоев: «Лучше проиграть Волкановски, чем кому-то, кто не так хорош, как он»

Российский боец Мовсар Евлоев прокомментировал поражение от австралийца Алекса Волкановски на UFC 333.

Турнир прошел 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Бой Евлоева и Волкановски за титул чемпиона UFC в полулегком весе стал главным событием вечера и завершился техническим нокаутом во втором раунде.

«Ужасный бой. Он, как хорошее вино, с каждым годом все лучше и сильнее. Он настоящая легенда. Я не доказал, что я лучший. Может быть, пока не доказал. Может, я попробую снова. Мне нужно поехать домой, отдохнуть, залечить травмы. Алекс — великий чемпион. Я счастлив быть с ним в клетке. Лучше проиграть ему, чем кому-то, кто не так хорош, как он», — сказал Евлоев в октагоне.

32-летний Евлоев потерпел первое поражение в карьере при 20 победах.

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