Тактаров в шоке от формы Волкановски: «В 38 лет показать такой бой — это потрясающе. А Мовсар оказался не готов»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре «СЭ» прокомментировал победу австралийца Александра Волкановски над россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Россиянин проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

«Думал, бой продлится до конца. Евлоев до этого был более устойчивым, в этот раз оказался не готов. Волкановски известен всем. У него стальные яйца. Его можно приводить в пример. Он показывает пример хладнокровия. В 38 лет показать такой бой — это потрясающе. У него все на месте: координация, скорость, выносливость. Я поражен и нахожусь в шоке», — сказал Тактаров «СЭ».

38-летний Волкановски стал чемпионом UFC в полулегком весе. Он одержал 29-ю победу при 4 поражениях в смешанных единоборствах. 32-летний Евлоев потерпел первое поражение при 20 победах.

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