Глава UFC Уайт — о возможном титульном поединке с участием Волкова: «Посмотрим, что будет дальше»

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возможного титульного боя с участием российского бойца Александра Волкова.

«Он показал хорошее выступление. Посмотрим. Посмотрим, что будет дальше», — сказал на пресс-конференции руководитель организации.

На турнире UFC 333 38-летний Волков победил единогласным решением судей россиянина Ризвана Куниева в поединке в тяжелом весе. После боя он обратился к Уайту: «Хороший бой. У меня вопрос к Дане Уайту. Я только начинаю свою карьеру, у меня 20 боев в UFC. Что я должен сделать, чтобы получить титульный бой?»

В профессиональных ММА у Волкова 41 победа при 11 поражениях. Он стал вторым российским бойцом с 20 и более поединками в UFC.

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