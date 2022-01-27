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Сегодня, 16:30

Дацик хочет подраться с Харитоновым: «Это офигенное предложение»

Вячеслав Дацик хочет провести бой с Сергеем Харитоновым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Вячеслав Дацик.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский тяжеловес со скандальным прошлым Вячеслав Дацик выразил заинтересованность в проведении боя с соотечественником Сергеем Харитоновым.

«Бой с Харитоновым, если он примет, — это офигенное предложение. Но это чисто ради спортивного интереса», — сказал Дацик в интервью «СЭ».

В пятницу, 28 января, в Москве, Дацик проведет боксерский бой против звезды кулачных боев «Стрелка» Зелимхана Дакаева по прозвищу Пулеметчик. Бойцы возглавят турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.

На турнире лиги Хабиба Нурмагомедова EFC, который пройдет в ночь на 29 января в Майами, Харитонов встретится с Тайроном Спонгом.

Вячеслав Дацик
Сергей Харитонов
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