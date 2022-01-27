«Мы показываем пример дружбы народов». Шульский рассказал о дружеских отношениях с Т-34

Мастер спорта по боксу и звезда кулачных боев Павел Шульский рассказал о дружеских отношениях со своим оппонентом Даниялом Эльбаевым по прозвищу Т-34.

«Спорт объединяет, — приводит слова Шульского РЕНТ ТВ. — Я с радостью приезжаю в гости к своему сопернику в Кабардино-Балкарию, он приезжает ко мне в Пятигорск. Мы показываем пример дружбы народов. Мы сделаем хороший зрелищный поединок. Даниял покажет, что он может, я покажу, что я могу. Вес Эльбаева — 140 килограммов, это на 40 килограммов больше, чем у меня. Считай, что это два человека будут против меня драться».

Шульский и Эльбаев сразятся 28 января в Москве на турнире по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном событии вечера Вячеслав Дацик встретится с Зелимханом Пулеметчиком Дукаевым.

РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.