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Сегодня, 16:21

«Мы показываем пример дружбы народов». Шульский рассказал о дружеских отношениях с Т-34

Шульский рассказал о дружеских отношениях со своим оппонентом Т-34
Карен Саркисян
Корреспондент

Мастер спорта по боксу и звезда кулачных боев Павел Шульский рассказал о дружеских отношениях со своим оппонентом Даниялом Эльбаевым по прозвищу Т-34.

«Спорт объединяет, — приводит слова Шульского РЕНТ ТВ. — Я с радостью приезжаю в гости к своему сопернику в Кабардино-Балкарию, он приезжает ко мне в Пятигорск. Мы показываем пример дружбы народов. Мы сделаем хороший зрелищный поединок. Даниял покажет, что он может, я покажу, что я могу. Вес Эльбаева — 140 килограммов, это на 40 килограммов больше, чем у меня. Считай, что это два человека будут против меня драться».

Шульский и Эльбаев сразятся 28 января в Москве на турнире по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном событии вечера Вячеслав Дацик встретится с Зелимханом Пулеметчиком Дукаевым.

РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ren.tv/news/sport/932800-shulskii-rasskazal-o-druzheskikh-otnosheniiakh-s-t-34-za-predelami-ringa
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