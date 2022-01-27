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Сегодня, 16:59

Емельяненко: «После праздников немножко подразъелся, а так, форма замечательная»

Емельяненко заявил, что после праздников немного подразъелся и распустился
Анна Горшкова
Корреспондент
Александр Емельяненко.
Фото Instagram

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оценил свою форму перед боем с американцем Джеффом Монсоном.

«После праздников немножко подразъелся, распустился. А так, форма замечательная. Думал, будет хуже, но чувствую себя прекрасно функционально, физически и технически. Готов дальше выступать. Уже 23 февраля с Монсоном буду драться на голых кулаках.

Новый год с семьей отметил. Конечно, не тренировался совсем, сидел за столом. Но на бои это не повлияет. У меня организм быстро адаптируется и набирает форму", — приводит слова Емельяненко издание VseProSport.

23 февраля Емельяненко проведет матч-реванш в промоушене Hardcore MMA с Монсоном.

В последнем бою россиянин проиграл бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. Всего у него 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Источник: https://www.vseprosport.ru/blog/intervju-aleksandra-emeljanenko-ob-areste-azamata-bostanova
Александр Емельяненко
Джефф Монсон
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