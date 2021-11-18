«Вообще не готовились к бою по ММА». Стало известно о форме Емельяненко перед боем с Сантосом

Менеджер Азамат Бостанов сообщил, в какой форме находится его клиент Александр Емельяненко за 9 дней доя боя с Марсио Сантосом.

«Мы вообще не готовились к бою по ММА, — сказал Бостанов «СЭ». — Да, на коротком уведомлении, но это интересная авантюра, и мы на нее согласились. Поговорили минуты три, и Александр согласился».

«Александр находится в достаточно хорошей форме. В Тамбов он ездил по семейным обстоятельствам, поэтому сбором это назвать сложно».

Емельяненко и Сантос возглавят турнир AMC Fight Nights 106, который состоится 27 ноября в Сыктывкаре.

Сегодня стало известно, что изначальный соперник Сантоса российский средневес Вячеслав Василевский вынужден сняться с боя из-за болезни. Выйти на замену согласился тяжеловес Емельяненко.