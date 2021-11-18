Штырков заявил, что UFC не торопится продвигать дагестанских бойцов

Российский боец Иван Штырков заявил, что Магомед Анкалаев еще не получил титульный бой в полутяжелом весе в UFC из-за того, что лига не хочет продвигать дагестанских спортсменов.

«Я уже говорил, что Магомед уверенно, но медленно идет к вершине. Это занимает у него больше времени, чем у других. Но не будем забывать о политике UFC в отношении дагестанских спортсменов. Хабиб Нурмагомедов уже был чемпионом, Ислам Махачев на подходе, еще Анкалаев. Наверняка руководство чемпионата хватается за голову, понимая, сколько отечественных бойцов могут взять титулы в скором времени. Поэтому не торопится продвигать их на вершину. Мне кажется, в следующем поединке Анкалаев сразится с Иржи Прохазкой. Ему дадут подраться, а в случае успеха позволят сразиться за пояс. В любом случае, долго тянуть не получится», — приводит News.ru слова Штыркова.

Анкалаев выступает в UFC с 2018 года. В первом поединке в лиге 29-летний спортсмен потерпел поражение, после чего одержал 7 побед подряд.