Джонсон и Вахаев прошли взвешивание перед чемпионским боем в Минске

Американец Тони Джонсон и российский боец Мухумат Вахаев прошли взвешивание перед поединком на турнире ACA 132.

Действующий чемпион лиги в тяжелом весе Джонсон показал на весах 119 кг, Вахаев — 120,7 кг.

Титульный поединок Джонсона и Вахаева станет главным событием турнира ACA 132. Мероприятие пройдет в Минске 19 ноября, начало — в 18.30 (мск).

На счету 31-летнего Вахаева 10 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА, у 35-летнего Джонсона 15 побед, 5 поражений и 1 ничья, еще один поединок признан несостоявшимся.