Волков объяснил, почему Джону Джонсу будет нелегко в бою с ним

Российский тяжеловес UFC Александр Волков в интервью «СЭ» рассказал, почему бывшему чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу в бою с ним будет непросто. Ранее Джонс заявил о переходе в тяжелый вес.

— Что скажете про нынешнего Джона Джонса?

— Мы пока не видели его в тяжелом весе. Нужно посмотреть, как он себя будет чувствовать, как будет действовать. Он явно замедлился в последних боях. Он не стал медленным, просто стал больше уделять внимания тактическим элементам. Каким он будет в тяжелом весе, сказать сложно. Почему-то мне кажется, что ему со мной тоже будет нелегко. Как минимум, я человек, который может ударить джеб навстречу, причем очень точно, и с этим джебом сложно что-то сделать. У многих бойцов этой базы нет. Через этот джеб можно развивать любые атаки, любую другую работу. И, конечно, у меня есть не только этот удары.

— Ваш менеджер Иван Банников сказал, что вы убьете Джонса, а Олег Тактаров заявил, что вы убьете Нганну.

— Буду стараться оправдать их надежды (смеется).

— Видите кого-то в тяжелом весе, кто мог бы составить вам конкуренцию в перестрелке джебами?

— В плане бокса неплох Миочич. С Нганну будет сложно справиться, потому что он агрессивно работает, встречные удары может просто не заметить. В плане точности ударов нужно поработать и подумать, а так, в плане боксерской техники сложно будет кому-то из ребят противостоять мне. Бокс у меня на хорошем уровне, плюс я подключаю ноги, что мне тоже помогает. Ноги отвлекают оппонента. Я ведь могу бить не только руками, но и ногами, закончить комбинацию ногой. Закрываться нужно на нескольких уровнях.

(Илья Андреев)