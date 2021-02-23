Экс-бойца UFC обвинили в хранении детской порнографии, ему грозит до 70 лет тюрьмы

Бывший боец UFC Трэвис Фултон обвиняется в сексуальной эксплуатации ребенка и хранении детской порнографии, информирует ESPN.

Дело рассматривается в окружном суде США Северного округа Айовы. Обвинение боец получил в пятницу, 19 февраля, и был задержан. В среду состоится первое слушание по этому делу.

По словам представителя исполняющего обязанности прокурора США в Северном округе штата Айова Тони Морфитта, Фултону грозит до 70 лет тюрьмы, если он будет признан виновным.

Федеральный общественный защитник Фултона Джилл Джонстон отказался от комментариев.

Согласно обвинительному документу, Фултон пытался заставить несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет участвовать в откровенных сексуальных действиях с целью создания визуальных изображений. Кроме того, он сознательно владел подобными фотографиями несовершеннолетних на флеш-накопителе. Также он пытался приобретать детскую порнографию.

Добавим, что Фултон уже проходит по делу о домашнем насилии. Дата суда по этому делу предварительно назначена на апрель.

43-летний Трэвис Фултон одержал 255 побед в ММА, потерпел 54 поражения и 10 поединков свел вничью, 1 бой признан несостоявшимся.

Последний раз Фултон дрался в апреле 2019 года на турнире М-1 Global, победив Шеннона Рича во втором раунде болевым приемом.