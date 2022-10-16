Волкановски: «Я читаю Оливейру и Махачева как книгу с картинками»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) на вопрос о том, тяжело ли ему готовиться к двум соперникам, ответил, что читает Чарльза Оливейру (33-8) и Ислама Махачева (22-1) как книгу с картинками.

«Мои тренеры проделали большую работу, чтобы дать мне понимание этой игры, моего стиля и тому подобное... я читаю их [Оливейру и Махачева] как книгу с картинками. Я просто все вижу», — сказал Волкановски в интервью Yahoo! Sports.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.