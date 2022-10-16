Тренер Оливейры: «В Абу-Даби мы чувствуем себя как дома»

Диего Лима, тренер Чарльза Оливейры (33-8), сообщил, что он был приятно удивлен, когда увидел, как местные жители Абу-Даби уважают Оливейру.

«Мы сделали все возможное, чтобы Чарльз адаптировался к часовому поясу и климату, — сказал Лима в интервью Sherdog. — С тех пор, как мы приехали, мы проводим две тренировки: первую — утром, вторую — вечером.

Когда UFC объявила место турнира, мы приготовились драться на вражеской территории. Потому что Эмираты — это мусульманская страна, и она расположена намного ближе к России, чем к Бразилии. Однако когда мы гуляли по торговым центрам, общественным рынкам, все поддерживали Чарльза. Люди подходят и фотографируются с ним, называя его настоящим чемпионом.

Кроме того, здесь сотни обладателей черного пояса по джиу-джитсу, потому что этот вид единоборств — часть местной культуры. Джиу-джитсу преподают здесь как в школе, так и в армии. Поэтому мы чувствуем себя здесь как дома».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Исламом Махачевым (22-1) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.