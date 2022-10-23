Волкановски рассказал, как будет драться с Махачевым

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски рассказал, как будет драться с новоиспеченным чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Буду много финтить, и меня не так легко перевести на землю. В этом мое преимущество, — сказал Волкановски «СЭ». — В следующем бою подерусь с Исламом. Поединок состоится в Перте».

Махачев удушающим приемом победил Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе.

Бой между Махачевым и Волкановски может состояться на турнире UFC 284, который пройдет в феврале в Австралии.