Тищенко: «Петру Яну немного не хватило до победы»
Тищенко прокомментировал поражение Петра Яна от Шона О'Мэлли
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко отреагировал на поражение россиянина Петра Яна американцу Шону О'Мэлли на UFC 280.
«Как россиянин я недоволен этим решением. Однако бой был таков, что победу можно было присудить и Яну, и О'Мэлли. Петру Яну немного не хватило до победы», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.
22 октября Ян раздельным решением судей проиграл О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
После этого поединка О'Мэлли должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе, а также следующим драться за титул против Алджамейна Стерлинга.
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