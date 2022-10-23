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Сегодня, 12:04

Тищенко: «Петру Яну немного не хватило до победы»

Тищенко прокомментировал поражение Петра Яна от Шона О'Мэлли
Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко отреагировал на поражение россиянина Петра Яна американцу Шону О'Мэлли на UFC 280.

«Как россиянин я недоволен этим решением. Однако бой был таков, что победу можно было присудить и Яну, и О'Мэлли. Петру Яну немного не хватило до победы», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

22 октября Ян раздельным решением судей проиграл О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

После этого поединка О'Мэлли должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе, а также следующим драться за титул против Алджамейна Стерлинга.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/10372622-aleksej-tischenko-prokommentiroval-porazhenie-petra-yana-na-turnire-ufc-280.html
Алексей Тищенко
Петр Ян
Шон О`Мэлли
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