Тищенко: «Петру Яну немного не хватило до победы»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко отреагировал на поражение россиянина Петра Яна американцу Шону О'Мэлли на UFC 280.

«Как россиянин я недоволен этим решением. Однако бой был таков, что победу можно было присудить и Яну, и О'Мэлли. Петру Яну немного не хватило до победы», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

22 октября Ян раздельным решением судей проиграл О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

После этого поединка О'Мэлли должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе, а также следующим драться за титул против Алджамейна Стерлинга.