Александр Волкановски: «Я слышал, что Махачев сказал своим угловым, что он проиграл»

Волкановски рассказал, что Махачев после боя заявил угловым о своем поражении

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-2) на пресс-конференции заявил, что он услышал, как Ислам Махачев (24-1) после боя сказал своим угловым, что проиграл поединок.

«Я слышал, что он говорил своим угловым — хотя я могу ошибаться, — что хочет матча-реванша, потому что он думал, что проиграл бой. Это забавно», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Тем не менее Махачев на пресс-конференции опроверг слова австралийца, заявив, что он такого никогда не говорил.