Шаблий: «Ключом к победе Махачева стала его дисциплина и то, что он не боялся работать с Волкановски в стойке»

Боец Bellator Александр Шаблий рассказал, что думает о победе россиянина Ислама Махачева над австралийцем Алексом Волкановски.

«Я полностью согласен с судейским решением. 3:2 по раундам в пользу Ислама. Один судья, правда, посчитал 4:1, но мое мнение, что Ислам выиграл первые три раунда, а Алекс — последние два. Думаю, что Ислам заслуженно победил, и для меня вопросов не было. Бой был действительно близким, а в последнее время в близких боях, как правило, отдают победу не россиянину, но здесь три раунда были более убедительными со стороны Ислама.

Для меня стало неожиданностью, как защищался от борьбы Алекс, хотя его спарринг-партнеры говорили, что он хорошо стоит на ногах и быстро поднимается из партера. Исраэль Адесанья, в частности, об этом говорил. Я недооценивал эти слова. Он действительно хорошо стоял и хорошо защищался, Исламу было тяжело его контролировать. Думаю, все-таки это связано с его прошлым, потому что он раньше весил 90 кг, был регбистом и обладает хорошей физической мощью. Ключом к победе Ислама стала его дисциплина и то, что он не боялся работать с ним в стойке», — приводит Metaratings.ru слова бойца Bellator.

12 февраля Махачев победил Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.