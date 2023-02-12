Камил Гаджиев: «Волкановски — мужик. Не стал ныть, а поддержал Махачева»
Гаджиев восхищен поведением Волкановски после поражения от Ислама Махачева
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев восхищен поведением австралийца Алекса Волкановски после поражения от россиянина Ислама Махачева.
«Это тот случай, когда оба красавцы, — сказал Гаджиев «СЭ». — Это не был сумасшедший бой, когда люди падали и вставали без остановки. Просто оба красавцы. Один молодой чемпион, который показал, что может драться в пятираундовых боях, второй пацан — мужик, который поднялся в весе и подрался у себя дома, не стал ныть, а поддержал Ислама. Это тот случай, когда мы не можем кого-либо в чем-то упрекнуть».
Махачев и Волкановски возглавили турнир UFC 284, который проходил в ночь на 12 февраля в Австралии. Махачев победил единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
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