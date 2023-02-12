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Сегодня, 12:05

Камил Гаджиев: «Волкановски — мужик. Не стал ныть, а поддержал Махачева»

Гаджиев восхищен поведением Волкановски после поражения от Ислама Махачева
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев восхищен поведением австралийца Алекса Волкановски после поражения от россиянина Ислама Махачева.

«Это тот случай, когда оба красавцы, — сказал Гаджиев «СЭ». — Это не был сумасшедший бой, когда люди падали и вставали без остановки. Просто оба красавцы. Один молодой чемпион, который показал, что может драться в пятираундовых боях, второй пацан — мужик, который поднялся в весе и подрался у себя дома, не стал ныть, а поддержал Ислама. Это тот случай, когда мы не можем кого-либо в чем-то упрекнуть».

Махачев и Волкановски возглавили турнир UFC 284, который проходил в ночь на 12 февраля в Австралии. Махачев победил единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
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