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Сегодня, 16:30

Владислав Туйнов и Павел Шелест проведут бой на TOP DOG FC 15

Давид Хачатрян
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Два чемпиона мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест подерутся на голых кулаках на турнире TOP DOG FC 15 в середине июля. Оба спортсмена являются мастерами спорта международного класса. Об этом сообщила пресс-служба TOP DOG FC.

Туйнов идет на серии из двух побед, и поединок с Шелестом будет для него претендентским. Оба боя в лиге он завершил досрочно. Туйнов является бывшим бойцом ведущих кикбоксерских промоушенов Glory и Kunlun Fight. Он дважды становился чемпионом мира среди любителей по версии WAKO, а также чемпионом мира по версиям A1, MFC, OPKL.

Шелест имеет опыт выступлений в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и промоушене AMC Fight Nights. В списке его регалий значится серебряная медаль на любительском чемпионате мира по версии WAKO и чемпионский пояс WTKF.

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