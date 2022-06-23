Даниэль Кормье ответил на обвинения Шона О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) ответил 13-му номеру рейтинга UFC в легчайшем весе Шону О'Мэлли (15-1), который считает, что в глубине души Кормье хочет, чтобы он проиграл.

«Меня не волнует Шон О'Мэлли, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Мне плевать, выиграет он или проиграет. Мне нравится этот парнишка, он славный малый, но каждый раз, когда ты выходишь в октагон, все зависит только от тебя. У меня вот, например, дома лежат восемь поясов чемпиона. Думаю, он пытается выставить меня в плохом свете, но мне все равно».

О'Мэлли проведет следующий поединок против 10-го номера рейтинга Педро Муньоса (19-7). Бой состоится 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.