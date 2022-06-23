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Дудакова: «Роузи «подарили» чемпионский титул UFC, она за него не сражалась»

Дудакова считает, что Ронде Роузи «подарили» чемпионский титул UFC
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Виктория Дудакова поделилась мнением о бывшей обладательнице титула чемпиона UFC в женском легчайшем весе Ронде Роузи.

«Ронда Роузи в свои лучшие годы была для меня примером. Сейчас, с опытом в единоборствах я понимаю, что ее при этом сильно тянули. Ей подарили чемпионский титул, она за него не сражалась. Но несмотря на это, она многого добилась. В ее арсенале были только бросок через бедро и рычаг локтя, но она могла делать его из любого положения. Могла так завернуться, что не все знали, что она будет делать этот рычаг. По сути она бои выигрывала только им», — приводит слова Дудаковой MMA.Metaratings.ru.

35-летняя Роузи последний раз выходила в октагон в декабре 2016 года в рамках турнира UFC 207, проиграв Аманде Нуньес техническим нокаутом в первом раунде. На ее счету 13 побед и два поражения.

Ранее стало известно, что Дудакова подерется против Мирии Сильвы в рамках «Dana White's Contender Series» 30 августа в Лас-Вегасе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dudakova-rouzi-podarili-cempionskii-titul-ufc-ona-za-nego-ne-srazalas-41414/
Ронда Роузи
UFC
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