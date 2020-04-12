Владимир Соловьев: «Хабиб и Конор подружатся. У них будут прекрасные отношения»

Российский телеведущий Владимир Соловьев высказался о своем отношении к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и противостоянии бойца с ирландцем Конором Макгрегором.

«Хабиб очень хорошо борется, и мне нравятся его отношения с отцом, но, на мой взгляд, иногда он очень опасно пропускает в голову. Очень опасно. Опять же, это мое абсолютно дилетантское и любительское мнение. Он фантастически талантливый парень, и надо понимать, что олимпийским чемпионом иногда стать легче, чем показать такой послужной список, какой показал Хабиб. И он действительно великий спортсмен. Но каждый раз, когда ему прилетает, я волнуюсь. Но то, что он борется, как бог, это точно.

Вся эта истерия вокруг Конора, эти брошенные стулья в автобус, это уголовное преследование, эта хулиганка, хотя мне так кажется, что время пройдет, и ребята подружатся, и у них будут прекрасные отношения.

Конор даже не включает голову. Его задача — просто сделать шоу. Его задача простая. Ему надо, чтобы никто не отрывался от экрана. Чтобы PPV собрало столько денег, чтобы всем было хорошо", — сказал Соловьев в прямом эфире Instagram Игоря Лазорина.