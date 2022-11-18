Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:45

Минеев — Родригес: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Владимир Минеев.
Фото Соцсети

18 ноября, в пятницу, в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», где в главном бою встретятся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес. Поединок состоится по правилам кикбоксинга.

Бойцовский вечер начнется в 19.00 по московскому времени. Бой между Минеевым и Родригесом стартует около 00.00. Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире их противостояние (в 23.15 начало). «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию поединка.

17 ноября прошла процедура взвешивания: результат Минеева составил 95 килограмм, у Родригеса — 118 килограммов.

На счету 32-летнего Минеева в ММА — 17 побед, одно поражение и один бой завершился вничью. В активе 35-летнего Родригеса в ММА — 12 побед и 8 поражений.

Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке

Владимир Минеев
0
Читайте также
Александров помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
«Лучик солнца и кусочек счастья». Каким был Александр Горшков
Республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финподдержки Украины
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Сенатор Пушков назвал виновных в наглости Зеленского
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минеев оказался на 23 кг легче Родригеса перед боем
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости