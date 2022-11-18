Минеев — Родригес: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя

18 ноября, в пятницу, в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», где в главном бою встретятся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес. Поединок состоится по правилам кикбоксинга.

Бойцовский вечер начнется в 19.00 по московскому времени. Бой между Минеевым и Родригесом стартует около 00.00. Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире их противостояние (в 23.15 начало). «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию поединка.

17 ноября прошла процедура взвешивания: результат Минеева составил 95 килограмм, у Родригеса — 118 килограммов.

На счету 32-летнего Минеева в ММА — 17 побед, одно поражение и один бой завершился вничью. В активе 35-летнего Родригеса в ММА — 12 побед и 8 поражений.