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Сегодня, 10:05

Вадим Немков — Кори Андерсон: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя

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Вадим Немков.
Фото Global Look Press

В ночь с 18 на 19 ноября в Чикаго на Wintrust Arena пройдет турнир Bellator 288, где в главном поединке подерутся россиянин Вадим Немков и американец Кори Андерсон. Их поединок станет финалом Гран-при полутяжеловесов.

Бой между Немковым и Андерсоном начнется примерно в 07.00 по московскому времени. В прямом эфире видеотрансляцию противостояния можно будет посмотреть на YouTube-канале Bellator и на сервисе Showtime.

17 ноября прошла процедура взвешивания. По ее итогам 30-летний Немков оказался легче соперника. Вес россиянина составил 92,44 кг, 33-летнего Андерсона — 92,62 кг.

У Немкова в ММА 14 побед, 2 поражения и 1 бой признан недействительным. На счету Андерсона 18 побед, 5 поражений и 1 поединок без результата.

Вадим Немков
ММА
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