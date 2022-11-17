Минеев оказался на 23 кг легче Родригеса перед боем

Россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес прошли процедуру взвешивания перед очным поединком, который пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Разница в весе бойцов составила 23 килограмма: результат Минеева — 95, Родригеса — 118.

«Я благодарен Родригесу за то, что принял вызов в новом для себя виде единоборств, но у него есть преимущество в весе. Я слышал, что он называет меня легкими деньгами, но я действительно легкий по сравнению с ним. Насчет того, насколько легкими деньги будут в бою, — это бабушка надвое сказала. У нас в России есть поговорка — не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Поэтому завтра подвигаемся, попрыгаем», — пообещал Минеев.

Бразилец же заверил, что никогда не говорил о «легких деньгах» и сегодня специально пришел, чтобы посмотреть сопернику в глаза и предупредить о «серьезном бое».

«До этого момента я очень уважительно относился к российской публике, к Владимиру Минееву, но завтра, Владимир, ты меня прости, будет очень мощный бой, очень серьезный в твоей карьере», — пообещал Родригес.

Поединок между спортсменами по правилам кикбоксинга станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

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