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Хрюнов: «Федор Емельяненко создал целый вид спорта, он человек-эпоха!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Федор Емельяненко.
Фото Bellator MMA

Промоутер Владимир Хрюнов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

«Для нас очень важно, что Федор выйдет в бойцовское пространство. Он фактически создал целый вид спорта, он человек-эпоха. Любой результат будет лишь спортивным результатом. Давайте будем восторгаться самим фактом, что Емельяненко проводит свой бой», — сказал Хрюнов «СЭ».

Турнир Bellator 290 состоится в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, США. Бой Емельяненко и Бейдера станет главным событием турнира и начнется около 07.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 290.

Владимир Хрюнов
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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