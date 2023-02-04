Промоутер Владимир Хрюнов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко с Райаном Бейдером на Bellator 290.

«Каждый бой Федора — это событие, это огромный подарок для нас всех. К сожалению, его нельзя будет посмотреть, ибо в России он нигде не транслируется. Это явление природы! Великий воин завершает свой путь бойца. Как пройдет бой? Мне тяжело дать оценку, потому что я болею за Федора. И я хочу, чтобы он выиграл этот бой. Уверен, что он приложит максимум усилий», — сказал Хрюнов «СЭ».

Этот поединок станет последним в карьере 46-летнего россиянина.

Турнир Bellator 290 состоится в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, США. Бой Емельяненко и Бейдера станет главным событием турнира и начнется около 07.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 290.