Шара Буллет рассказал о встрече с Исламом Махачевым: «Приятно было пообщаться»

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) сообщил, что встретился в Абу-Даби с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (24-1) на турнире UAE Warriors 39. Об этом Магомедов сказал «СЭ».

— Как прошла встреча с Исламом Махачевым?

— Сидели в Абу-Даби на турнире UAE Warriors 39, Мурад Магомедов дрался. Победил нокаутом в первом раунде. Ислам, я и Амир Мурадов [владелец AMC Fight Nights] наблюдали в первых рядах как почетные гости. Общались хорошо, приятно. Приятно было пообщаться с Исламом.

— Был ли совет по UFC?

— Нет, интересовался, когда бой, виза и так далее. Посмотрим. Либо в Европе, либо в Америке выстрелим.

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют в организации может состояться весной.