Владелец AMC Fight Nights посоветовал Шлеменко не переходить в UFC: «Это шаг назад»

Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов в интервью «СЭ» посоветовал экс-чемпиону Bellator в среднем весе россиянину Александру Шлеменко не переходить в UFC в случае победы над Магомедом Исмаиловым.

«Самому Шлеменко, наверно, будет интересно в случае победы над Магомедом Исмаиловым подраться с Владимиром Минеевым, — сказал Мурадов «СЭ». — Я считаю, что таким бойцам вообще не следует переходить в UFC, когда у них есть такие громкие бои в России».

«Я не хочу ничего говорить, [так как] у Шлеменко остался порох в пороховницах, и он может попробовать себя в UFC, но для него, как мне кажется, это шаг назад в финансовом плане и во всем остальном. У него на горизонте есть с кем драться в России и зарабатывать большие деньги. Все организации его будут рады видеть».

В конце марта Шлеменко должен сразиться за титул EFC в среднем весе, встретившись с действующим чемпионом Фаридуном Одиловым, а летом подраться в промоушене RCC с Магомедом Исмаиловым.