Боец ММА Исмаилов сравнил Александра Емельяненко с Жозе Альдо

Российский средневес Магомед Исмаилов считает, что Александр Емельяненко был хорошо готов к бою против него.

Также Исмаилов ответил тем, кто обесценивает его победу над прославленным ветераном.

«Емельяненко, который был тогда, и сейчас — это два разных Емельяненко. Тогда Емельяненко в «Ахмате» готовился — он не мог быть неподготовленным. Ребята, которые тренируются в «Ахмате», не могут быть неподготовленными, они очень хорошо подходят к вопросу. Меня никто не сможет убедить, что человек поехал в «Ахмат» готовиться, и плохо был готов. Он был готов очень хорошо.

Сейчас то, что мы видим, с [Марсио] Сантосом и так далее — это уже немного другой Емельяненко. После меня это другой Емельяненко. Как продолжалась его карьера после поражения от меня, уже не имеет значения.

Например, Конор МакГрегор нокаутировал Жозе Альдо в первом раунде. После этого Альдо достаточно много проигрывал. Но мы же не говорим, что Конор у мешка выиграл. Мы понимаем, что до этого Альдо много противостояний, шел десять лет без поражений и множество раз защитил титул. Мы только на это смотрим», — сказал Исмаилов в Instagram.

Емельяненко и Исмаилов встретились в июле 2020 года на турнире ACA в Сочи. Победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Исмаилов.

В июне-июле 2022 года Исмаилов проведет бой против Александра Шлеменко на одном из турниров лиги RCC в Екатеринбурге.