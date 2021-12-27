Нганну отреагировал на обвинения тренера Гана: «Это злой поступок и нечестная игра»

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на обвинения бывшего тренера из зала MMA Factory Фернанда Лопеса, который утверждал, что француз с камерунскими корнями пытался помешать подписанию в сильнейшую лигу бывшего спарринг партнера в лице временного чемпиона Сирила Гана.

«Мне недавно отправили [видео], на котором его [Сирила Гана] тренер Фернанд [Лопес] заявляет, что я сказал [матчмейкеру UFC] Мику [Мейнарду], что Сирил хорош, но не настолько хорош [для UFC] или что-то в этом роде. Я такой: «Чувак. Это противно». Знаете, это уже нечестная игра. Отныне это нечестная игра. Я понимаю, что он хочет забрать все внимание, но вмешивать других людей в наше противостояние — это злой поступок. Я знаю этого человека, и то, как это произошло», — сказал Нганну в видеоролике на своем YouTube-канале.

Нганну и Ган сразятся в главном событии турнира UFC 270, который пройдет в ночь на 23 января в Лас-Вегасе (США).

На счету 35-летнего Нганну 16 побед и 3 поражения, у 31-летнего Гана — 10 побед в 10-ти поединках.