«Вижу панику у населения». Александр Емельяненко высказался о проблеме коронавируса

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» поделился мнением о пандемии коронавируса.

— Сейчас самая обсуждаемая тема во всем мире — коронавирус. У вас есть какая-то позиция на этот счет?

— Вижу панику у населения, знаю, что многие заразились, но меня вирус не коснулся. Я редко выхожу в общество, постоянно провожу время в спортзале, а туда коронавирус заходить боится (улыбается).

— Не думаете, что это надуманная проблема?

— Коронавирус? У меня времени не хватает. Я не смотрю телевизор, редко читаю новости. Если где-то и столкнусь, то только поверхностно. У нас есть медицина, еще какие-то социальные службы, которые и должны волноваться на счет этой темы. Насколько это все раздуто или реально — без понятия. Еще не сталкивался ни с одним заболевшим.

На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Статистика бойца в профессиональном боксе: 1 победа и 1 ничья. (Илья Андреев)

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