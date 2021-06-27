Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал «СЭ» предложение рэпера Моргенштерна запретить ММА.

«А что вообще мужского знает сам Моргенштерн? Он сам кто? Как можно к мнению этого чуда прислушиваться? Сегодня он есть, завтра исчезнет, и никто не вспомнит о нем. Он не заслуживает нормального общества вокруг. Ничего полезного и конструктивного он молодежи не несет», — поделился Минаков «СЭ».

Ранее российский исполнитель заявил, что ММА подает плохой пример детям: «Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю».

Шлеменко — о желании Моргенштерна запретить ММА: «Если так сделать, то у нас будут дебилы и маргиналы как он!»