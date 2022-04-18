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Сегодня, 14:38

Висенте Люке рассказал, что его удивило в бою с Мухаммадом

Давид Хачатрян
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30-летний полусредневес Висенте Люке (21-8) признался, что его удивило, как ловко Белал Мухаммад (21-3) менял стойки. Также бразилец заявил, что наносил более тяжелые удары в стойке, но тейкдауны и контроль американца сыграли ключевую роль.

«Меня удивило, что Белал менял стойки, — сказал после UFC on ESPN 34 Люке. — Я этого не ожидал, для меня это стало сюрпризом. Однако я не оправдываюсь. Я чувствовал себя хорошо, тренировочный лагерь прошел отлично, к концу поединка я не был измотан. Думаю, мы устали одинаково, но ему удалось провести несколько хороших тейкдаунов. В стойке все было очень близко, я наносил более тяжелые удары. Тем не менее его тейкдауны и контроль принесли ему победу».

Мухаммад победил Люке в матче-реванше единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Турнир UFC on ESPN 34 состоялся 17 апреля в Лас-Вегасе, Невада.

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