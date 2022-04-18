Штырков подерется с Колобеговым 6 мая на RCC 11

Российский боец Иван Штырков (19-2) проведет следующий бой против соотечественника Михаила Колобегова (13-4) на RCC 11. Турнир пройдет 6 мая в Екатеринбурге. Об этом стало известно из сообщения лиги в соцсетях.

Штырков подписал контракт с RCC в начале марта. 33-летний россиянин до этого выступал в ACA, где одержал 2 победы в 3 поединках. В предыдущем поединке Штырков одолел Артура Астахова (20-8) 5 ноября на АСА 131 в Москве, отправив оппонента в нокаут в первом раунде.

Колобегов идет на серии из 2 побед. В прошлом бою он выиграл у Маркоса Бригагао (14-5) 29 января на OFC 16 в Тольятти. Колобегов победил техническим нокаутом во втором раунде.