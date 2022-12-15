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Сегодня, 15:03

Висенте Люке хочет подраться с Хорхе Масвидалем

Давид Хачатрян
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Бразильский полусредневес Висенте Люке (21-9) сообщил, что он с радостью примет бой с 38-летним полусредневесом Хорхе Масвидалем (35-16).

«Я готов с ним подраться, — сказал Люке в интервью Middle Easy. — Это был бы стилистически интересный бой. Мы оба ударники. Мы оба из тех, кто выходит в клетку и пытается нокаутировать оппонента. Это интересный для фанатов бой, и он имеет смысл».

Люке в прошлом бою проиграл Джеффу Нилу (15-4) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 6 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США.

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.

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