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Висенте Люке рассказал, как победить Чимаева

Давид Хачатрян
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Бразильский полусредневес Висенте Люке (21-9) считает, что в бою с Хамзатом Чимаевым (12-0) нужно пережить начало боя и включаться в поздних раундах.

«Он (Чимаев. — Прим. «СЭ») хороший боец и доказал, что может сражаться с лучшими, — сказал Люке в интервью Middle Easy. — Он дрался с Гилбертом [Бернсом], а Гилберт — один из лучших полусредневесов в мире. Ты должен быть реально хорош, чтобы одержать победу над этим парнем. Хамзат — хороший боец, но он не непобедим. Он не из другого мира. Он просто сильный малый, который навязывает свой темп и быстро побеждает.
Он суетится, когда такие парни, как Гилберт, оказывают сопротивление. Мне кажется, что у него недостаточно опыта, чтобы драться вдолгую. Мы видели, как он просел в бою с Гилбертом. Нужно довести бой с ним до поздних раундов, особенно потому, что он взрывается в начале поединка».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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