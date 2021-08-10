Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Вильданов о Брюсе Хлебникове: «Волосами он будет бить меня?»

13:53
Денис Вильданов. Фото Instagram
Денис Вильданов. Фото Instagram

Денис Вильданов по прозвищу «Папа» прокомментировал бой против силача Брюса Хлебникова.

«Вообще не понимаю, может быть, он [Хлебников] не в курсе, что его собираются бить? Его собирается бить боец, который весит 180 кг. С каждым ударом его будет уносить».

«Волосами он будет бить? Мортал Комбат устроит? Что он будет делать?»

Бой Хлебникова и Вильданова состоится 13 в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Худший блеф в истории спорта». В Америке выдали безумный инсайд про Капризова — ЦСКА «заплатит» ему больше 700 миллионов рублей!
Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы
Отец убитой под Тулой девочки задержал стрелявшего: "Я повалил его"
К чему снится секс — толкование сна по соннику Ванги
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд