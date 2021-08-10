Вильданов о Брюсе Хлебникове: «Волосами он будет бить меня?»

Денис Вильданов по прозвищу «Папа» прокомментировал бой против силача Брюса Хлебникова.

«Вообще не понимаю, может быть, он [Хлебников] не в курсе, что его собираются бить? Его собирается бить боец, который весит 180 кг. С каждым ударом его будет уносить».

«Волосами он будет бить? Мортал Комбат устроит? Что он будет делать?»

Бой Хлебникова и Вильданова состоится 13 в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».