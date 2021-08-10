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Менеджер Емельяненко: «Очень хочу, чтобы Александр как человек себя нашел»

13:47
Александр Емельяненко и Азамат Бостанов. Фото Instagram
Александр Емельяненко и Азамат Бостанов. Фото Instagram
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Боец ММА Александр Емельяненко смог вернуть свои «человеческие кондиции», заявил его менеджер Азамат Бостанов в интервью «СЭ».

«Кислородные коктейли помогли набрать его здоровые, человеческие кондиции. Вы видели, что было с ним на турнире ACA, и вы видели крайний материал — его интервью на телеканале «Россия — Карачаево-Черкесия». Согласитесь, что это два разных человека. Он элементарно внешне стал другим. Для меня это уже показатель».

«Для меня важно, чтобы он обрел человеческие кондиции. Чтобы он чувствовал себя нормально, как человек. Если даже он не сможет выступать как боец, если не сможет вернуть свои кондиции, то и хрен с ним в плане его бойцовской карьеры. Я очень хочу, чтобы он как человек себя нашел. Если он не сможет выступать в ММА, как боец, но сможет продолжить нормальную, человеческую жизнь, и, если я смогу ему в этом помочь, то я буду считать это своим огромным достижением».

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. Его следующий бой пройдет в сентябре, а соперником станет блогер Артем Тарасов.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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