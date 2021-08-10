Тарасов: «Тайсон посерьезнее оппонент, чем Дацик и Кокляев»

Артем Тарасов поделился мыслями о бое против камерунца Тайсона Дижона.

«Победил Дацика и Кокляева, выиграю и у Тайсона, — сказал Тарасов на пресс-конференции перед боем. — Тайсон посерьезнее оппонент, чем Дацик и Кокляев, потому что он по базе боксер».

Бой Тарасова и Тарасова состоится 13 августа в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Тарасов в прошлом бою потерпел поражение от Михаила Кокляева. Поединок проходил по правилам бокса.