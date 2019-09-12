Вице-президент UFC рассказал, когда в России будет организован турнир с титульным боем

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский рассказал, когда промоушен организует в Москве турнир, в главном поединке которого на кону будет стоять титул чемпиона.

— К этому приведут поступательная работа и популяризация ММА в стране, — цитирует Громковского RT. — Мы уже сделали это, показав бой Нурмагомедова с Порье 25 миллионам человек. Это и есть первый шаг, и нам нужно сделать еще несколько, чтобы закрепить смешанные единоборства в качестве одного из самых популярных видов спорта в России.

Нурмагомедов хотел бы провести защиту титула чемпиона UFC в Москве

