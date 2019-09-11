Нурмагомедов хотел бы провести защиту титула чемпиона UFC в Москве

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хотел бы провести защиту титула в Москве. В минувшие выходные Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242.

— Для Хабиба достаточно 30-0. Что касается последнего боя, то, конечно, нам бы хотелось провести последнюю защиту титула в Москве, — заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов в интервью ТАСС.

Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC. В послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения.