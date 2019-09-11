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Нурмагомедов хотел бы провести защиту титула чемпиона UFC в Москве

16:52
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хотел бы провести защиту титула в Москве. В минувшие выходные Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242.

— Для Хабиба достаточно 30-0. Что касается последнего боя, то, конечно, нам бы хотелось провести последнюю защиту титула в Москве, — заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов в интервью ТАСС.

Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC. В послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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